Lazio, Inzaghi: "Mentalmente non stiamo bene"

Ancora scottata dalle sconfitte, arrivate entrambe dopo il 90', contro Milan e Juventus, la Lazio si prepara ad ospitare la Dinamo Kiev all'Olimpico per l'andata degli ottavi finale di Europa League e Simone Inzaghi non nasconde le difficoltà dei suoi: "Quando si perdono due gare così è normale non essere al massimo mentalmente - ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Dobbiamo ripartire dalle prestazioni ed eliminare queste scorie, fisicamente stiamo bene".

L'avversario non è da sottovalutare, l'allenatore biancoceleste avvisa i suoi: "La Dinamo Kiev è una certezza a livello europeo, sono tanti anni che gioca in queste competizioni, hanno tanti nazionali e dovremo fare attenzione a non scoprirci troppo sulle loro ripartenze. Non vanno sottovalutati, dovremo fare un risultato positivo perché al ritorno non sarà semplice, sia per l’ambiente del tifo che per il clima. I nostri tifosi? Li abbiamo sentiti vicini, come sempre. Lo striscione di sabato è stato molto bello, domani dovranno sostenerci, abbiamo bisogno di loro per andare avanti".

Nessun problema di formazione per il tecnico biancocelste: "Stiamo bene, ho tutti a disposizione tranne Marusic e Caceres, che contiamo di recuperare per Cagliari. Devo ancora valutare chi schierare, bisogna ripartire dalle nostre certezze. Meglio giocare la prima all'Olimpico? Non è importante, sarà fondamentale l’approccio alla gara".

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Moroziuk, Khacheridi, Kadar, Kedziora; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Gonzalez, Moraes, Tzygankov.