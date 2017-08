Lazio, Inzaghi: "La partita perfetta. Rivincita della Coppa Italia"

"Onore ai ragazzi per quanto hanno fatto e meritato. Abbiamo lavorato dal 4 luglio per questa partita, stiamo bene fisicamente volevamo la rivincita del ko in Coppa Italia e abbiamo fatto una partita perfetta": Simone Inzaghi, allenatore della Lazio vincitrice della Supercoppa, commenta così il trionfo dei suoi ragazzi. "Questo tipo di partite non finiscoo mai, bisogna essere sul pezzo sino all'ultimo minuto: è stata fatta giustizia perché abbiamo concesso poco niente alla Juventus".



"Felipe Anderson era indisponibile, Keita non era sereno: penso si sia parlato troppo di lui. Sono andato avanti con gli altri e sapevo che non mi avrebbero tradito. Tutti hanno dato tutto, godiamoci questo trofeo", ha proseguito parlando alla Rai. Sul mercato: "Ne parlerò col presidente ma abbiamo un grande ds che lavora 24 ore al giorno per questa squadra".

"Sono felice, e tanto emozionato, per questa Coppa. E' stata dura perchè loro avevano trovato il pareggio alla fine, ma noi non molliamo mai. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo e siamo davvero contenti". Così il giocatore della Lazio Alessandro Murgia, autore del gol decisivo per la vittoria sulla Juve in Supercoppa. "Siamo un squadra unita, siamo un gruppo, e così arrivano le vittorie".