Lazio, Inzaghi: "L'Europa League ora è molto molto importante"

Toglie quasi tutti i cerotti e si prepara alla battaglia che, considerando il cammino difficile di Juve e Roma in Champions, potrebbe portare la Lazio a diventare l'unica italiana ancora in corsa in Europa. Simone Inzaghi si mostra fiducioso alla vigilia della gara d'andata dei quarti di Europa League contro il Salisburgo in programma giovedì all'Olimpico proprio nel giorno del suo 42esimo compleanno.



"Radu e Lulic recupereranno - rivela Inzaghi - si sono allenati bene negli ultimi giorni. L’unico indisponibile dovrebbe essere Lukaku, anche se ha due allenamenti a disposizione. Milinkovic partirà dall’inizio, ma sceglierò la formazione migliore per la gara solo domani dopo aver sciolto alcuni dubbi"



"Il campionato lo stiamo interpretando nel migliore dei modi, ora siamo a due partite dalle semifinali e l'Europa League diventa un obiettivo molto molto importante. Ho già centrato una semifinale europea da calciatore e mi piacerebbe centrarla anche da allenatore. È lì a una settimana di distanza, ma dovremo fare due grandi partite".



"Sappiamo che troveremo una squadra forte, organizzata, che in Europa è ancora imbattuta. Ha anche incontrato squadre molto forti e non ha mai perso. Non è nei quarti di finale per caso, così come noi. Abbiamo entrambe le stesse possibilità di passare il turno, saranno gli episodi a decidere e speriamo che siano a nostro favore".



"Questi due anni alla guida della Lazio sono stati molto intensi, ricchi di soddisfazioni, mi hanno dato tanto. Ho interpretato questi anni nel migliore dei modi, hanno portato grande soddisfazione e anche un trofeo. Mi auguro ce ne possano esser altri. Ho avuto la fortuna di trovare ragazzi meravigliosi nei miei confronti che hanno profuso grande impegno in queste ultime due stagioni".