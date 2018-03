Lazio, Inzaghi: "L'Europa League mi piace di più perché non c'è la VAR"

"Lo dissi sei mesi fa: in Europa mi piace di più perché non c'è il Var ed è normale che io sia contento". Alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi replica così a chi gli fa notare che in Europa manca la moviola in campo. Ironia dovuta ai presunti torti arbitrali che la Lazio lamenta da inizio stagione, da ultimo quello di Cagliari con il mancato rigore concesso a Immobile: "Avete visto tutti, non voglio parlarne più - precisa il tecnico biancoceleste in conferenza stampa -. Sono gli episodi che vanno sempre contro la Lazio. Questa benedetta Var va usata nel modo giusto".



Spazio poi alla difficile gara che attende i capitolini: "La Dinamo è una buona squadra, di grande tradizione, ha ottimi giocatori che fanno bene entrambe le fasi. Hanno coraggio e identità. Domani dovremo fare meglio dell'andata. È una partita a cui teniamo tanto, sappiamo quanto abbiamo speso e lavorato per arrivare qui. Lo abbiamo fatto meritatamente e cercheremo di disputare un match importante per passare il turno. La squadra sta vivendo una stagione positiva. Siamo negli ultimi tre mesi, che sono quelli fondamentali. Cercheremo di farci trovare pronti".