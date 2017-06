Lazio, Inzaghi: "Juve favorita, ma noi giochiamo a casa"

La Lazio si appresta ad affrontare la Juve ammazza-campionato nella finale di Coppa Italia dell'Olimpico, per i biancocelesti è una partita che può rendere super una stagione fin qui ottima e Inzaghi lo sa bene: "E’ una partita importante che ci siamo guadagnati sul campo. Nessuno ci ha regalato nulla, abbiamo battuto Genoa, Inter e la Roma nel doppio confronto. E’ un qualcosa che abbiamo voluto con tutte le nostre forze e ce la giocheremo nel migliore dei modi".

"Gare del genere si preparano da sole - ha continuato il tecnico in conferenza stampa - ho chiesto ai miei giocatori di avere la mente libera e di giocare con la solita umiltà. Vedremo sul campo poi cosa succederà, sulla carta la Juve è favorita ma in una partita secca può succedere di tutto e noi giochiamo a casa nostra. Noi dovremo fare la partita perfetta, quando li abbiamo incontrati alla prima disattenzione ci hanno fatto gol con Khedira. All’Olimpico vogliamo fare una partita da Lazio".

Avrresti preferito una Juventus già campione d’Italia? "La Juve è sempre la Juve indipendentemente dal non aver chiuso il discorso scudetto domenica. Io sono felice di giocare domani perché era bello vedere un’italiana in Champions. Noi siamo in un buon momento ed è giusto giocare domani - ha detto Inzaghi - Si affrontano due squadre mature che sanno difendersi, noi dovremo essere veloci e far girare palla. La Juve non troverà spazio perché noi saremo intensi e molto aggressivi”.

Difficile però immaginare che Juve si troveranno di fronte i biancocelesti, Allegri non si è sbilanciato in conferenza: “Non conta se non abbiamo indicazioni precise. Sappiamo che andremo a incontrare una squadra con grandissimi campioni. In Italia non ce ne sono squadre così, vincono da sei anni gli scudetti e sono a Cardiff”. Inzaghi però domani sera avrà un tifoso in più a dargli la carica dalle tribune dell'Olimpico, il fratello Pippo: "Domani si è liberato per vedere la partita. Farà il tifo per me".

In conclusione gli ricordano del suo particolare feeling con la Coppa Italia: "Speriamo, di solito all’esordio mi porta sempre bene. L’ho vinta al primo anno da giocatore, poi al primo da tecnico della Primavera e quest’anno da allenatore dei grandi... Speriamo sia di buon auspicio”.