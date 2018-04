Lazio, Inzaghi: "Il Salisburgo ha meritato, ci servirà da lezione"

E' comprensibile la delusione di Simone Inzaghi al termine del pesante ko contro il Salisburgo che ha estromesso la Lazio dall'Europa League. "C'è stato un blackout che non ci voleva, avevamo la qualificazione in pugno. Abbiamo avuto lo stesso numero di occasioni, loro hanno segnato e noi no. Abbiamo preso 4 gol di cui 2 autoreti, nel calcio succede: dovevamo essere più forti di tutto questo ci servirà da lezione. Il Salisburgo ha meritato il passaggio del turno" evidenzia il tecnico biancoceleste.



Inzaghi è amareggiato ma invita i suoi a guardare avanti. "Domenica abbiamo subito una grande chance che è il derby, bisogna recuperare energie fisiche e mentali. Ripercussioni? Dobbiamo essere fieri del nostro cammino in Europa e in campionato. Mancano 7 partite, nessuno ci ha regalato niente, ci giocheremo le nostre chance per raggiungere una posizione importante a fine stagione" le parole a Sky.