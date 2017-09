Lazio, Inzaghi esalta Luis Alberto: "Non posso farne a meno"

"Sono contento della reazione dei miei ragazzi". Al termine della partita vinta in Olanda 3-2 in rimonta che segue il netto successo sul Milan Simone Inzaghi è molto soddisfatto e non lo nasconde: "Secondo me abbiamo fatto una buona gara anche nel primo tempo, dovevamo solo concretizzare di più. Avevo già detto alla vigilia che gli olandesi sono una buona squadra, infatti alla prima disattenzione abbiamo preso un gol evitabile. Nella ripresa ci siamo organizzati a livello tattico e siamo riusciti a vincere pur andando sotto due volte".

Soddisfatto anche dei giocatori che sono stati utilizzati meno fino a questo momento: "L'ho già detto in conferenza, quest'anno per noi le cose saranno difficili perchè c'è anche l'Europa League e spenderemo tanto a livello fisico. Per questo motivo sarà necessario fare turn-over. Sono contento della prestazione di Luis Felipe e di Di Gennaro. Caicedo ha lottato ed è stato molto bravo in occasione del gol di Immobile".

Ma la maggior parte dei complimenti sono per Luis Alberto, "vero valore aggiunto di questo inizio di stagione" biancoceleste: "Ci siamo messi 4-3-1-2 nel secondo tempo, ho chiesto alle punte di stare più larghe in maniera tale da far sì che Luis Alberto potesse entrare sull'uomo che portava palla. Luis Alberto stasera ha cambiato tre ruoli: prima punta, poi trequarti e successivamente mezz'ala. E' un calciatore completo che rappresenta un valore aggiunto: ha faticato l'anno scorso un pochino, ma adesso complimenti a lui, in questo momento non posso farne a meno".