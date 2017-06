Lazio, Inzaghi: "E' il compleanno più bello della mia vita"

"Ero fiducioso già prima dell'inizio, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sappiamo cosa sia un derby per la nostra gente, abbiamo regalato una grande gioia e poi i nostri tifosi sono stati fantastici, sembrava di giocare in casa. Nei 180' abbiamo strameritato la qualificazione". E' comprensibilmente euforico Simone Inzaghi dopo aver raggiunto la qualificazione alla finale di Coppa Italia nonostante la sconfitta per 3-2 contro la Roma.



Il tecnico della Lazio esalta con i medesimi termini anche i suoi giocatori a Rai Sport: "Devo ringraziare i miei ragazzi perché sono stato fantastici dal primo all'ultimo e domani mi faranno passare il più bel compleanno della mia vita. Immobile è stato straordinario, ieri non si era allenato, ma è un gladiatore e ha stretto i denti. De Vrij mi aveva chiesto il cambio, non l'ho voluto sostituire e abbiamo preso il primo gol della Roma. Questo mi è un po' dispiaciuto. Comunque è stata la qualificazione di tutti, di un grande gruppo".



Ora è tempo di pensare all'obiettivo Champions, distante 4 punti: "Siamo in corsa, lo sappiamo ma sappiamo che dobbiamo affrontare una partita alla volta, proprio come stiamo facendo in questo momento e con questo spirito".