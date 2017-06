Latina, vicino l'accordo con l'Internacional per il figlio di Rivaldo

Il Latina starebbe per chiudere con l'Internacional di Porto Alegre per Rivaldo Vítor Borba Ferreira Júnior, in arte Rivaldinho. Il figlio di Rivaldo, ex fuoriclasse tra le altre di Barcellona e Milan, arriverebbe in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei ciociari.



ll direttore tecnico nerazzurro Fabrizio Lucchesi avrebbe avuto un contatto con Rivaldo, che è anche procuratore dell'esterno mancino di 21 anni, per definire l'accordo. L'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore.