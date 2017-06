Latina, trauma cranico commotivo per Boakye. Il giocatore è cosciente e non è in pericolo di vita

Momenti di paura nel primo tempo della gara di serie B tra Cittadella e Latina per un infortunio capitato a Richmond Boakye che dopo uno scontro aereo, al 21', è rimasto immobile sul terreno di gioco, privo di conoscenza. In campo sono subito entrati i medici, ed è stata fatta arrivare anche un'autoambulanza.



Dopo un paio di minuti l'ex giocatore di Genoa e Sassuolo è stato caricato a bordo e portato d'urgenza in ospedale. Alla punta, fa sapere il club laziale, è stato riscontrato un trauma cranico commotivo: non è in pericolo di vita, è cosciente e vigile. La Tac ha dato responso negativo per eventi acuti. Boakye, attualmente, è ricoverato presso l'ospedale di Cittadella dove resterà sotto osservazione.