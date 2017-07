Las Palmas, De Zerbi è un giallo: annunciato un altro allenatore

Si tinge di giallo il caso De Zerbi. L'allenatore italiano non era mai stato ufficializzato dal Las Palmas, ma era addirittura da fine maggio che sui media spagnoli veniva dato per certo il suo arrivo a Gran Canaria. In mattinata, invece, è stato invece annunciato il nuovo tecnico dal club spagnolo: sarà Manolo Marquez.



Sarebbe stato proprio De Zerbi, infatti, a rifiutare la proposta del Las Palmas: accadde lo stesso la scorsa estate quando l'allenatore rinunciò alla corte del Crotone neopromosso in Serie A per restare al Foggia in Lega Pro, salvo poi essere esonerato a metà agosto prima che cominciasse il campionato. De Zerbi ha poi guidato per qualche settimana il Palermo, sostituendo Ballardini e conquistando 5 punti in 12 giornate: fu esonerato dopo 7 sconfitte consecutive. Si era liberato dal club rosanero proprio per allenare il Las Palmas, prima del clamoroso no.