Lamela, soggiorno a Roma per riprendersi dopo la morte del cane

Non è un periodo facile per Erik Lamela. Il giocatore del Tottenham, fermo dallo scorso ottobre per un infortunio all'anca, è a Roma per superare il momento di crisi causato dalla morte dell'amato cane Simba. E' stato il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino a rivelare il motivo del soggiorno nella Capitale dell'ex attaccante giallorosso che proverà a rimettersi piscologicamente grazie all'aiuto degli amici, gli ex compagni della Roma e Fazio.



I problermi fisici sono in via di risoluzione mentre il morale dell'argentino è a terra anche perchè negli ultimi tempi il fratello del 24enne è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Ora tutti si augurano che Lamela possa ritrovare la serenità necessaria per tornare a giocare ma soprattutto per andare avanti.