La vendetta di Shaw: Sutton in campo col terzino in porta

Torquay United contro Sutton United, partita della quinta serie di campionato inglese. Il portiere titolare degli ospiti si infortuna dopo 15 minuti, nessun problemadirete: basta far entrare quello di riserva. E qui cominciano i problemi. Il secondo estremo difensore sarebbe dovuto essere Wayne Shaw che però, dopo aver mangiato un panino mentre era in panchina nella sfida di Fa Cup contro l'Arsenal, era stato licenziato dalla squadra (per una sospetta combine legata alle scommesse) e non sostituito.



Chiamatela vendetta, ma la rivincita del portiere extra-large si compie così. L'allenatore del Sutton è costretto a tamponare l'emergenza e in porta ci finisce il terzino Downer. Su Twitter è subito corsa alla battuta: "Ora Shaw se la ride con la bocca piena...". Alla fine c'è stato però il lieto fine per tutti visto che il Sutton ha comunque vinto 3-2.