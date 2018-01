La VAR nel calcetto: esperimento "artigianale" in Versilia

Dopo la serie A, la VAR fa la sua prima comparsa nel calcetto. Come riporta l'Ansa, l'idea è venuta per caso a Christian Grossi, 23enne viareggino. Appassionato anche di calcio ha voluto portare nei campionati di calcetto il concetto dell'aiuto tecnologico in campo.



Così, presso il Pardini Center di Lido di Camaiore, sono state installate due telecamere dietro le porte del campo: verranno utilizzate solo per stabilire se è gol, nei casi dubbi, e se ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Rispetto alla serie A nelle partite di calcetto potrà esserci una chiamata a tempo da parte di ogni squadra per far ricorso alla VAR, mentre l'arbitro potrà utilizzarla ogni volta che lo ritiene opportuno.



Una novità che è piaciuta a tutti i partecipanti alle partite. L'esperimento è stato effettuato con un successo in occasione di un torneo e ora potrebbe essere utilizzato anche in campionato.