La Supercoppa Europea è del Real: United battuto 2-1

Il Real Madrid è supercampione d'Europa. Anche senza Ronaldo, inserito solo all'83' per i soli due allenamenti sulle gambe, i blancos si confermano sul tetto continentale: dopo aver battuto la Juve nella finale di Champions a Cardiff.



REAL MADRID-MANCHESTER UNITED 2-1 (Qui cronaca e tabellino)



Bastano soltanto tre minuti al Real Madrid per sfiorare il vantaggio. Bale soprende Pogba ma non riesce a inquadrare la porta di destro da posizione favorevole. Scampato il pericolo lo United prova a rispondere ma subisce l'iniziativa rivale in mezzo al campo dove Modric, Casemiro e Kroos la fanno da padroni. Il brasiliano al 16' colpisce la traversa con un colpo di testa: il gol è soltanto rinviato perché 7 più tardi il mediano verdeoro trova impreparata la difesa dei Red Devils su cross di Carvajal e batte al volo di sinistro De Gea. A questo punto l'undici di Mourinho cerca di alzare il baricentro senza tuttavia creare reali pericoli alla porta di Navas: sugli esterni Valencia e Lingard non sono davvero mai incisivi mentre Lukaku e Mkhitaryan vengono ingabbiati da Varane e Sergio Ramos. Benzema sfugge invece agli avversari sul finire della prima frazione: il destro del francese è respinto da De Gea.



Il numero uno a inizio ripresa vola sul sinistro di Kroos ma si deve arrendere per la seconda volta al 52': Isco non sbaglia dopo una spettacolare triangolazione che spacca in due la retroguardia inglese. Lo United, ridisegnato da Mourinho nell'intervallo con l'ingresso di Rashford per Lingard, avrebbe l'occasione per riaprire immediatamente il match: Lukaku spara alle stelle dopo la deviazione di Navas su colpo di testa di Pogba. Quindi è di nuovo dominio Real: solo la traversa impedisce a Bale di siglare la rete del 3-0. Il gol, a sorpresa, lo segano invece i Diavoli Rossi: Lukaku insacca in seguito a una respinta imprecisa di Navas (tiro da fuori da Matic). Il Manchester ritrova coraggio costringendo le merengues, non più precise ed efficaci nella gestione della palla, nella loro metà campo. Zidane corre ai ripari inserendo forze fresche: Asensio e Vazquez prendono il posto di Isco e Bale. Sembra non bastare perchè Rashford va vicinissimo al 2-2: Navas è strepitoso nel salvare sull'attaccante 19enne. Nel concitato finale Fellaini spreca di testa non riuscendo a dare la necessaria forza al pallone e sulla ripartenza successiva De Gea è miracoloso nell'opporsi ad Asensio.