La Steaua Bucarest non esiste più: al suo posto la FCSB

La Steaua Bucarest da oggi non c'è più, sconfitta non sul campo ma in tribunale. Il glorioso club rumeno ha infatti da oggi ufficialmente cambiato il suo nome in FC FCSB. La decisione arriva al termine di una lunga disputa con il ministero della Difesa rumeno che ha vinto la causa contro Gigi Becali, proprietario del più grande e prestigioso club in Romania.



I militari avevano sollevato la questione nel 2011, sostenendo che Becali utilizzava illegalmente il marchio Steaua dal 2004. L'annuncio è arrivato a seguito della sentenza del tribunale che ha stabilito come il club, fondato da diversi ufficiali dell'esercito nel 1947, abbia perso il suo diritto di utilizzare l'identità militare.



Alla Federcalcio romena non è restato altro che approvato il cambio di nome in FC FCSB. La Steaua ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1986, battendo il Barcellona nella finale ai calci di rigore. Nella sua storia ha vinto 26 scudetti.