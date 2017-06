La Spagna vince in Francia, pari in Austria-Finlandia

Non solo Olanda-Italia, sono tante le amichevoli internazionali giocate martedì sera. Spicca la vittoria della Spagna allo Stade de France: nel 2-0 iberico sulla Francia c'è anche la firma di Gerard Deulofeu: il milanista al 77' raddoppia con un facile tocco da due passi dopo il vantaggio firmato da David Silva su rigore. Partita contraddistinta dal vasto uso del Var: prima annulla un gol a Griezmann partito in fuorigioco, poi convalida proprio quello del giocatore del Milan.



Pesante vittoria esterna anche della Svezia che nel rpimo tempo va sotto di due gol in Portogallo per i gol di Cristiano Ronaldo e l'autorete di Granqvisti ma rimonta la partita tra il 57' e il 93' grazie alla doppietta di Claesson e un altro autogol, quello di Cancelo: finisce 2-3.



Non basta Marko Arnautovic all'Austria, l'ex Inter nella ripresa vivacizza il match contro la Finlandia (trasmesso in esclusiva da Premium Sport) segnando anche l'1-0 al 62' ma Jensen (con la complicità di Lindner) fissa l'1-1 definitivo a un quarto d'ora dalla fine. Vittoria esterna dell'Islanda in Irlanda, decide Magnusson al 21'.



Nel pomeriggio spettacolare 3-3 tra Russia e Belgio giocata a Sochi, uno degli stadi del prossimo Mondiale. Vasin apre subito per i padroni di casa poi la marea belga si abbatte sui russi: Mirallas e due volte Benteke gelano i padroni di casa che alla fine recuperano con Miranchuk e Bukharov proprio al 92'. La Croazia (Pjaca ko) cade con l'Estonia, tris firmato Luts, Vassilijev e Zenjov. Altra sconfitta per l'Albania di De Biasi: nel 2-1 della Bosnia c'è anche la firma di Dzeko (50° gol in Nazionale). Vince invece la Macedonia, 3-0 alla Bielorussia con doppietta di Pandev.