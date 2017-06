La Spagna Under 21 vale la bellezza di 180 milioni di euro

Quanto vale la Spagna Under 21? Fatti due calcoli, vale la bellezza di 180 milioni di euro. Del resto nella formazione titolare del Ct Celades ci sono tre calciatori del Real Madrid, a cominciare dal gioellino Asensio, in gol nella finale di Champions League contro la Juventus, e poi Diego Llorente, centrocampista richiamato alla base per cominciare a studiare da Casemiro, quindi il difensore centrale Vallaejo, prelevato dall'Eintracht Francoforte.



Ma non finisce qui quanto a elementi che giocano nei top club: ecco poi Saul Niguez, lanciato da Simeone e obiettivo del Barcellona, uno che ha già una clausola da 80 milioni. A proposito di Barcellona: Denis Suarez è il rappresentante balugrana di questa Under 21. C'è, o meglio c'era, un pezzo di Italia: ecco l'ex Milan Deulofeu, ora nei piani della Roma.



Altro giocatore che ha già gli occhi dei top club addosso è il difensore laterale Bellerin, praticamente una locomotiva inarrestabile. 4-3-3 il modulo base di questa Spagna che ha vinto il girone B di questi Europei a punteggio pieno, superando la Macedonia 5-0, il Portogallo 3-1, la Serbia 1-0. Miglior difesa, miglior attacco tra le quattro semifinaliste, del resto presentarsi là davanti con la qualità di Asensio, la velocità e il dribbling facile di Deulofeu e il fiuto del gol di Ramirez, 14 reti in campionato con il Malaga, non è niente male.

Carlo Landoni