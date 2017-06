La smentita di Mancini: "Non vado in Cina, voglio allenare in Europa"

Roberto Mancini non andrà in Cina. L'ex tecnico dell'Inter ha smentito le voci su un suo possibile approdo all'Hebei Fortune o allo Shanghai Greenland Shenhua. "Il mio obiettivo principale è allenare in Europa" ha spiegato Mancini al Corriere dello Sport.



L'allenatore jesino sogna di poter guidare l'Inghilterra la cui panchina è stata affidata per il momento, dopo l'addio di Allardyce, a Gareth Southgate. Tuttavia il ct a interim, grazie alle 2 vittorie e al pareggio conquistati in tre partite, sta guadagnando sempre più la fiducia della federazione che potrebbe decidere di farlo restare in sella. Per il Daily Mail addirittura fino agli Europei del 2020.