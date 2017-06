La sentenza di Deschamps: "Pogba non vincerà mai il Pallone d'Oro"

“Non credo che Pogba possa mai vincere il Pallone d’Oro. Quello è un premio riservato ad attaccanti e numeri 10 tranne alcune eccezioni, mentre lui è un centrocampista. Lui segna, e continuerà a segnare, ma non farà mai tre gol a partita". La sentenza arriva da Didier Deschamps, ct della Francia.



Il tecnico dei transalpini commenta a RMC la non brillantissima stagione del centrocampista del Manchester United: "Paul ha addosso le aspettative di tutti e sarà sempre così, lui è in grado di fare cose che gli altri non possono fare, ma deve essere anche in grado di calarsi nella realtà di ciò che è utile al club".



Deschamps poi aggiunge: "Non dimentichiamoci che è un ragazzo di 23 anni che si trova in un club nel quale viene utilizzato in posizioni differenti. Anche quando fa bene, non è mai abbastanza e questo lo porta a fare cose fuori dall'ordinario, non necessariamente utili".