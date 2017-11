La Repubblica: "I senatori volevano Insigne, Ventura ha detto no"

Tempo di processi, tempo di retroscena. Dopo il fallimento della Nazionale, fuori dal Mondiale che si giocherà in Russia la prossima estate, l'ultima indiscrezione arriva da La Repubblica e riguarda ancora una volta il rapporto controverso tra i calciatori e il c.t. Ventura. Secondo il quotidiano generalista, prima della gara di ritorno con la Svezia, i senatori avrebbero chiesto non solo un cambio modulo rispetto all'andata, ma anche la presenza di Lorenzo Insigne nella formazione titolare, ma l'allenatore si è rifiutato.



Il 3-5-2 scelto da Ventura, del resto, è sembrato un compromesso mal riuscito tra il 3-4-3 caldeggiato dai giocatori (per dare più protezione alla difesa e allo stesso tempo sfruttare al meglio Insigne, il giocatore di maggior talento) e il 4-2-4 utilizzato da Ventura nella parte centrale della sua gestione. È andata male e la reazione di De Rossi, che alla richiesta di riscaldasi suggeriva di far entrare Insigne e non lui, la dice lunga sulla differenza di vedute.