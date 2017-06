La promessa di Bocchetti: "Se lo Spartak Mosca vince il campionato vengo in Italia a piedi"

Una promessa a dir poco impegnativa. Il difensore dello Spartak Mosca Salvatore Bocchetti si dice pronto ad andare in Italia a piedi se la sua squadra vincerà il campionato russo (attualmente, dopo 17 giornate, è in testa con 5 punti di vantaggio sullo Zenit San Pietroburgo).



"Sono pronto a cose pazzesche, sono pronto letteralmente a fare tutto. Sono pronto ad andare in Italia a piedi", ha affermato Bocchetti (che ha appena rinnvato il contratto) rispondendo a una domanda su cosa sia disposto a fare se lo Spartak dovesse diventare campione di Russia. Lo riporta la Tass.