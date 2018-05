La Notte del Maestro: Andrea Pirlo si ritira

Più che l'addio di Andrea Pirlo è sembrata una festa: "La Notte del Maestro'' a San Siro è stata una specie di All Star Game del calcio, finita 7-7. Pirlo gioca un tempo per parte con la squadra bianca e la squadra blu, nel finale viene sostituito dal figlio Niccolò e prende la standing ovation del Meazza che ha risposto presente, l'incasso dei quasi 50.000 spettatori paganti sarà devoluto in beneficenza.



"Ringrazio tutti, i miei compagni che sono venuti qui per questa serata, tutta la gente venuta allo stadio per godersi questo spettacolo. Forza Italia e forza il calcio, speriamo di poter andare avanti sempre per il meglio. Ho tempo per pensare a cosa fare, ho smesso da poco e il campo non mi manca. In futuro chissà" le parole di Pirlo dopo il novantesimo.



Qualche nome (qui tutti) di quelli visti in campo? Totti, Del Piero, Vieri (che dopo il gol si toglie la maglia "polemicamente"), Cassano, Tevez, Shevchenko, Buffon, Filippo Inzaghi (che si porta a casa il pallone dopo aver segnato una tripletta), Cafu, Serginho, Verratti e Nesta (oggi allenatori di Venezia e Perugia, che si affronteranno nei playoff di Serie B)...



Ci sono poi le bandiere Milan e Inter, Paolo Maldini e Javier Zanetti, e campioni trasversali come Rui Costa, Vidal, Lampard e Seedorf. Roberto Baggio resta defilato con Ronaldo mentre Conte, Ancelotti, Allegri e Donadoni allenano le due formazioni. Dei campioni del mondo 2006 manca solo Fabio Cannavaro, impegnato con il Guangzouh Evergrande in Cina, mentre Ronaldinho ha dovuto dare forfait perché ha perso l'aereo!