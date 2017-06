La moglie di Essien non paga, il Como riparte dalla Serie D

Il Como Football Club, acquistato lo scorso marzo dalla moglie di Michael Essien per 237mila euro, non potrà iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro e dovrà ripartire dalla Serie D. Sono scaduti ieri, infatti, i termini previsti dalle norme per inoltrare la richiesta di affiliazione e da parte della presidente Akosua Puni Essien non sono arrivati i soldi necessari.

Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi al campionato, ma senza affiliazione la domanda verrà respinta. I documenti per l’iscrizione, riporta Il Giornale di Como, erano pronti da giorni. Stesso discorso per i bonifici per gli stipendi, che sono predisposti da giorni. Ma senza i soldi di Akosua Puni Essien non si è potuto fare nulla.

Il 16 marzo, la moglie di Essien aveva acquistato all’asta fallimentare il titolo del Como e aveva dichiarato: “Impegno e desiderio genuini della nuova proprietà sono di far crescere e costruire sia la prima squadra che il settore giovanile e di divenire parte integrante del tessuto cittadino. È inoltre fermo impegno della proprietà creare le condizioni per portare il FC Como in Serie B al più presto e per sviluppare al meglio delle loro possibilità i giovani talenti al suo interno”.