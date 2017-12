La Mls avverte Lewandowski: "Non sei il benvenuto"

Qualche giorno fa Robert Lewandowski aveva confidato di sognare di chiudere la carriera in un club di Los Angeles, una dichiarazione tutto sommato normale (e non nuova tra i calciatori) che però è stata letta in modo diverso in America. O, quantomeno, al Fc Dallas dove il direttore tecnico del club si è scagliato contro la punta del Bayern Monaco: "La Mls non è un campionato per svernare, qui i giocatori vogliono mostrare il loro valore e competere ai massimi livelli".



Ancora Fernando Clavijo: "Alcuni giocatori, come Lewandowski, hanno avuto carriere fantastiche ma, se vuol venire qui in pensione, scelga un altro campionato. Qualche squadra potrebbe anche accettare giocatori a fine corsa ma la maggior parte delle società rifiuterebbe". E in conclusione: "I giovani sono il futuro della Mls, nel giro di pochi anni potrebbe diventare una delle cinque migliori leghe al mondo".