La madre di Nolito: "Mio figlio milionario e io vivo in una topaia"

Il rapporto tra Nolito e la madre non è più buono da qualche anno, cioè da quando l'attaccante spagnolo del Manchester City, dopo una furiosa litigata su WhatsApp, ha cercato di tagliare i ponti con la donna viste le continue richieste di soldi. Rocio Agudo Duran, 46 anni, negli ultimi vent'anni ha avuto problemi con la droga ed è finita nel giro della prostituzione e nel 2015 ha girato un video per dimostrare in che casa vive assieme i due gemelli di 6 anni che ha avuto oltre a Nolito.



Senza l'aiuto del figlio, non riesce più a pagare l'affitto di un appartamento comunque in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie: il video, riuscito in questi giorni, vuole proprio attirare l'attenzione di Nolito, che guadagna 100.000 sterline alla settimana, sperando di riallacciare i contatti con lui.