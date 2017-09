La Liga: "L'Uefa ora indaghi anche il Manchester City"

La Lega Calcio spagnola ha chiesto ufficialmente all'Uefa di aprire un'indagine sul Manchester City per violazione del fair play finanziario: lo ha annunciato il presidente dell'ente, Javier Tebas, con una nota.



Nel comunicato si fa un parallelo tra Paris Saint Germain (su cui l'Uefa già indaga dopo gli acquisti-boom di Neymar e Mbappè) e Citizens, spiegando che questi due club, facenti capo rispettivamente a Qatar e all'emirato arabo di Abu Dhabi, "beneficiano di ingenti aiuti di Stato, e di sponsorizzazioni che non hanno senso e non sono giuste, e ciò va contro i principi del fair play finanziario, e distorce irrimediabilmente gli equilibri dell'industria del calcio, e la competitività in Europa. L'Uefa deve rinforzare controlli e sanzioni sul Ffp per evitare che ci siano discriminazioni fra le varie società".