La Liga: "Il Psg ha violato il Fair Play Finanziario, lo denunciamo"

"Il Paris Saint Germain ha violato il Fair Play Finanziario, li denunceremo", firmato la Liga. Dietro al pesante annuncio del presidente della lega spagnola, Javier Tebas, si nascondono le pieghe dell'affare Neymar che sta coinvolgendo francesi e Barcellona. "Hanno infranto le norme del FPF e le norme sulla concorrenza dell'Unione Europea. Se non sarà aperto nessun fascicolo contro loro, ci rivolgeremo ai tribunali svizzeri sulla concorrenza e, se dovesse servire, anche a quelli spagnoli e francesi".



L'attacco frontale della Liga è totale, anche se, ovviamente, Tebas nega che siano le scorie della trattativa Neymar: "Se non l'abbiamo fatto prima è perché volevo sollevare la questione direttamente al presidente Uefa Ceferin ma non c'è stato tempo. Quel che ho letto sui media mi preoccupa, non possiamo rimanere fermi. E non c'entra il Barcellona, un domani può riguardare anche Real Madrid o Atletico".



Tebas conclude dicendo che a suo tempo aveva avvertito Al-Khelaifi, patron del Psg: "Gli ho spiegato cosa volevamo fare e il perché. Si è arrabbiato ma la Liga deve difendersi".