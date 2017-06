La foto del Galles contro la Georgia scatena l'ironia dei social

In molti si saranno chiesti come mai il Galles abbia scelto di posare in quella maniera, davanti ai propri tifosi, per la foto di squadra prima della sfida di qualificazioni mondiali contro la Georgia. Match che, tra l'altro, la formazione di Coleman non è riuscita nemmeno a portare a casa, dopo essere passata in vantaggio con Bale. Nel secondo tempo Okriashvili pareggia i conti e il Cardiff City Stadium non la prende bene.



Non solo: dopo l'inaspettato pareggio, il mondo dei social si è scatenato contro lo scatto pre-partita inscenato dalla nazionale britannica. A termine del match, Bale ha risposto alle domande a riguardo sostenendo di non saperne nulla. In pochi, però, credono alla casualità, dato che i giocatori del Galles avevano scelto la stessa disposizione anche nella partita precedente, giocata con l'Austria.