La Fifa favorisce la Cina per ospitare i Mondiali nel 2030?

Le speranze della Cina di ospitare i Mondiali del 2030 hanno ricevuto un assist dalla Fifa. La Federazione internazionale, infatti, ha proposto che sia possibile, "se le circostanze lo richiedono", consentire di organizzare un'edizione del torneo in uno stesso continente prima che siano trascorsi i canonici dodici anni dalla precedente. Nel caso in questione, infatti, dopo Qatar 2022, la Cina dovrebbe attendere almeno il 2034. Così come lo scorso ottobre è stato impedito ai Paesi europei di presentare la candidatura per il 2026, essendo stata assegnata l'edizione 2018 alla Russia.



Il che mette in cima alla lista dei favoriti il blocco nordamericano (Stati Uniti-Canada-Messico). La questione sarà sottoposta al Consiglio che si terrà giovedi' 11 maggio a Manama, in Bahrain, e viene precisato dalla stessa Fifa che potrebbe non essere approvata. Va ricordato che nel 2030 si celebrerà il centenario della Coppa del mondo e al momento, poiche' la prima edizione si giocò in Uruguay, tutti i pronostici sembrerebbero indicare un torneo ospitato in Sudamerica (dove l'ultimo passaggio si è avuto con Brasile 2014).