La Dab Dance di Pogba fa scuola e diventa un problema di geometria...

Un'idea geniale per fare amare di più la geometria. In Francia un professore ha deciso di inserire in un esercizio l'esultanza di Pogba, la celebre dab dance. Gli studenti avevano il compito di dimostrare con il Teorema di Pitagora la perfezione del gesto del fuoriclasse del Manchester United. L'insegnante nel quesito ha anche 'sfottuto' Ronaldo: "Cristiano Ronaldo è geloso della dab di Paul Pogba e cerca di dimostrare che non è perfetta. Secondo 'la dichiarazione universale dei diritti del DAB (DUDDDD)' un dab è perfetto solo se i triangoli indicati in figura sono rettangoli".



Una studentessa ha pubblicato l'esercitazione su Twitter e Pogba ha subito ritwittato il post. Il centrocampista ha scritto ironicamente: "La dab dance è utile".

Le dab est utile, suis je approuvé? #maths https://t.co/BdUxEmcFfO — Paul Pogba (@paulpogba) 14 novembre 2016