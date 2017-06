La Copa Sudamericana alla Chapecoense: il regalo del Santa Fe

Mentre il mondo è ancora sotto choc per la tragedia di Medellin, che ha coinvolto la Chapecoense, sono numerosi i gesti di solidarietà verso la squadra che avrebbe dovuto disputare la finale di Copa Sudamericana. In attesa che la federcalcio sudamericana ufficializzi l'assegnazione del trofeo alla squadra coinvolta nell'incidente, i campioni in carica del Santa Fe, club colombiano, hanno consegnato ai dirigenti della squadra brasiliana una replica della coppa vinta l'anno scorso.



E' stato il presidente del Santa Fe in persona, Cesar Pastrana, a donare il trofeo, replica di quello originale (che per prassi va riconsegnato alla federazione). Assieme alla coppa, la maglia di Kempes, ritrovata nella zona dello schianto.



Nel frattempo, spuntano ulteriori retroscena sul drammatico accaduto. In tal senso, piovono conferme sulla causa dell'incidente: l'aereo aveva esaurito il carburante prima dell'atterraggio. I superstiti torneranno a Chapecò sabato mattina.