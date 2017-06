La Cina Under 20 in Europa: iscrizione alla quarta serie tedesca

La Cina Under 20 giocherà nella quarta serie tedesca, la Regionalliga Sudwest. Manca soltanto l'annuncio ufficiale perché Ronny Zimmermman, vicepresidente della federcalcio tedesca e responsabile della stessa Regionalliga, ha fatto sapere a Kicker che il tutto è ormai in via di definizione.



Al campionato parteciperanno altre 19 formazioni (tra cui le seconde squadre di Hoffenheim e Stoccarda) che riceveranno un bonus di 15 mila euro a testa e non dovranno recarsi in Cina dato che la giovane selezione (i suoi risultati non dovrebbero fare classifica) disputerà tutte le partite in trasferta. L'iniziativa rientra nell'accordo stipulato lo scorso dicembre a Berlino dalle due Federcalcio, il "China-Germany Football Development Symposium".



Il Dragone Rosso prosegue nella sua opera di espansione nel calcio: l'obiettivo, dichiarato dal presidente Xi Jinping, è quello di vincere un Mondiale entro il 2050.