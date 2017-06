La Cina tenta Rooney con 1 milione a settimana, Mou lo libera: "Decida lui"

Nel weekend ha battuto il record di gol di Bobby Charlton segnando il 250esimo in maglia Red Devils ed entrando così per sempre nella storia del Manchester United, ora potrebbe dire addio all'Inghilterra per trasferirsi in Cina, dove sarebbero pronti a coprirlo d'oro. Stiamo parlando di Wayne Rooney, che secondo il Sun avrebbe ricevuto un'offerta da un milione di sterline alla settimana, circa 60 milioni di euro per una stagione, che lo starebbe facendo vacillare.

La punizione nel recupero che ha regalato il pareggio allo United in casa dello Stoke City rischia dunque di essere l'ultimo gol di Rooney coi Red Devils, anche perchè il rapporto tra l'attaccante inglese e Josè Mourinho non è mai decollato e lo Special One non si opporrebbe ad un'eventuale cessione: "Non mi ha parlato di questa offerta - ha dichiarato sull'argomento il tecnico portoghese - Non saprei, tocca a lui decidere, è la sua carriera e dovrà prendere una decisione con la sua famiglia. Ci sono tanti soldi in ballo e può anche essere un'esperienza interessante". Un via libera neanche troppo implicito dunque: "Non voglio giudicare chi sceglie di andare a giocare in Cina - ha aggiunto Mourinho - è la loro vita e la loro carriera. Wayne è stato un grande capitano ed è una grande persona, sceglierà il meglio per sé e la sua famiglia".