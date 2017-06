La Chapecoense ha deciso: due stelle per il nuovo logo della squadra

La Chape ha deciso di cucirsi addosso il ricordo del tragico incidente aereo di Medellin, la squadra sfilerà con delle novità sul petto: due nuovi particolari nel logo, due leggeri dettagli per tenere sempre vivo il ricordo di chi ha vissuto per il club brasiliano.



La società bianco verde ha aggiunto due stelle al proprio "gagliardetto": in bianco, simboleggiando la pace, figura una stella dedicata alla vittoria (a tavolino) della Copa Sudamericana, la seconda invece è contenuta all'interno della "F" di football ed è in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita nella strage e che hanno vissuto per i colori della squadra.