La Champions League è solo su Premium! Anche d'estate...

Per il terzo anno consecutivo Premium trasmetterà in esclusiva assoluta l’International Champions Cup, il torneo internazionale che raggruppa le più importanti squadre al mondo.

L'ICC 2017 concentra 14 tra i club più prestigiosi del panorama calcistico internazionale. Quattro le italiane impegnate nella competizione: Juventus, Milan, Inter e Roma. Tra le straniere è confermata la presenza di top team come Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Bayern e Paris Saint Germain.

Solo su Premium, tutti gli appassionati potranno godersi match spettacolari come il derby di Manchester tra United e City (20 luglio), quello di Milano tra Inter e Milan (24 luglio) e il clasico, ribattezzato il ‘Superbowl del calcio’, “Real Madrid-Barcellona” (29 luglio), per la prima volta giocato fuori dalla Spagna, all'Hard Rock Stadium di Miami. Il giorno dopo ci sarà la sfida tra le antagoniste degli ultimi anni di Serie A: “Juventus-Roma", il 30 luglio.

Saranno 19 le partite, giocate in tre continenti, trasmesse tutte in diretta e in alta definizione. Un ricco antipasto della Champions League, torneo che Premium trasmetterà in esclusiva anche nella stagione 2017/18.

IL CALENDARIO