La Catalogna si proclama indipendente: Girona-Real a rischio

Sono settimane molto delicate quelle che si stanno vivendo in Spagna. La questione legata alla crisi catalana è esplosa con tutta la sua forza e la vicenda si sta facendo di giorno in giorno sempre più delicata.

Il Parlamento catalano ha approvato a scrutinio segreto la risoluzione che dichiara l'indipendenza dalla Spagna e la costituzione della Repubblica catalana. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha convocato il Consiglio dei ministri, che probabilmente deciderà per l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, che permette al Governo della Spagna di assumere il controllo diretto di una Comunità autonoma qualora essa si rifiuti di rispettare leggi o Costituzione.

Le tensioni fra indipendentisti e governo centrale hanno diverse ripercussioni legate anche al mondo dello sport. Domenica alle 17:15, infatti, il Real Madrid dovrebbe giocare sul campo del Girona, ma, stando a quanto riportato da Onda Cero, non è affatto scontato che la gara si giochi. Girona si trova infatti in Catalogna e, dopo l'indipendenza dichiarata dal Parlamento catalano, potrebbe crearsi una situazione di potenziale pericolo, soprattutto considerato che il Real è atteso a Girona in piena Sant Narcis, sentita festa cittadina.

La partita potrebbe quindi essere rinviata per motivi di sicurezza e in queste ore le forze dell’ordine stanno valutando tutte le soluzioni possibili. Al momento comunque a nessuno dei due club è stata ufficialmente notificata l’opzione del possibile spostamento della gara.