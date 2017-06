L'Ussi Umbria vince l'ottava edizione del Trofeo D'Aguanno

L'Ussi Umbria batte in finale il Lazio 2-0 e si conferma campione d'Italia vincendo l'ottava edizione del "Trofeo D'Aguanno", torneo organizzato dall'Unione stampa sportiva italiana per ricordare Alberto, indimenticabile collega scomparso dieci anni fa e del quale Premium Sport è partner istituzionale. Il successo è stato dedicato a Dante Ciliani (storico presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria morto nel settembre del 2015) e alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto.



L'Ussi Umbria, nel girone eliminatorio, ha vinto ai rigori contro l'Abruzzo e per 4-2 contro la Calabria sino al due a zero della finale con le reti di Crocchioni e Comodi. Sul podio la selezione mista Abruzzo-Molise e la Puglia. "Vogliamo dedicare questa vittoria – ha detto il responsabile di squadra, il consigliere Stefano Giommini – al collega Dante Ciliani, che si è sempre speso anche per l’Ussi e alle popolazione della nostra regione gravemente colpite dal terremoto".



Per il decennale della scomparsa di Alberto D'Aguanno hanno accettato di condividere questo ricordo anche alcuni calciatori che hanno calcato campi importanti. L’Abruzzo-Molise ha schierato Fabrizio Cammarata e Michele Gelsi; il Lazio Roberto Chiappara e la Puglia Nicola Legrottaglie e Marcello Sansonetti.



L'ALBO D'ORO

2008 Ussi Roma

2009 Ussi Roma

2010 Ussi Piemonte

2012 Ussi Roma

2013 Ussi Roma

2014 Ussi Roma

2015 Ussi Umbria

2016 Ussi Umbria