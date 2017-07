L'Uefa multa il Manchester United: "Violato il regolamento anti-doping"

La Uefa ha sanzionato il Manchester United per aver violato le regole dell'antidoping. I fatti risalgono all'immediato post-partita dell'ultima finale di Europa League, quando, dopo la vittoria sull'Ajax, due giocatori dei Red Devils si sono attardati a presentarsi ai controlli: Phil Jones e Danny Blind.



Il primo è stato multato di 5.000 euro e squalificato due turni (salterà la Supercoppa Europea e la prima gara di Champions League) per aver insultato il funzionario di controllo, oltre a non aver facilitato l'esecuzione del test. Per Blind solo una multa - della stessa entità del compagno - per non essersi presentato ai controlli subito dopo la fine della partita.



Per lo stesso motivo, 10.000 euro di multa anche al Manchester United, colpevole di non aver obbligato i propri giocatori ad effetturare subito l'antidoping.