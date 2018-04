L'Uefa esclude il Panathinaikos dalle Coppe fino al 2021

La stangata. L'Uefa ha escluso il Panathinaikos dalle competizioni europee per le prossime tre stagioni (2018/19, 2019/20, 2020/21) perché ha violato i regolamenti sulle "licenze per club e Fair Play finanziario in merito alla presenza di posizioni debitorie scadute".



La decisione sarebbe stata rivista qualora la società greca "entro il 1° marzo il club fosse riuscita a pagare i debiti oppure avesse raggiunto un accordo con i creditori in relazione agli importi identificati come debiti scaduti al 30 settembre 2017" ma così non è avvenuto e ora il Pana non potrà partecipare alle Coppe continentali.



La Camera Giudicatoria dell'Organo di Controllo Finanziario ha inoltre "disposto che l'importo di 100.000 euro come parte del totale dei 200.000 non sia più sospeso ma saldato immediatamente".