L'Uefa celebra l'Italia: imbattuti da 54 partite nelle qualificazioni

Sabato l'Italia ha allungato a 54 partite la sua striscia di imbattibilità nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo o gli Europei, un record ancora più incredibile considerando che solo altre due nazionali sono in doppia cifra a riguardo.



"Barack Obama - si legge sul sito della Federcalcio europea - era ancora soltanto un senatore l'ultima volta che gli Azzurri sono stati battuti in una gara ufficiale al di fuori di un torneo finale. E' successo più di 10 anni fa, il 6 settembre 2006, quando la Francia si è presa la rivincita della finale persa pochi mesi prima nella Coppa del Mondo".



La Spagna, per anni punto di riferimento, è imbattuta da 12 gare di qualificazione, ma ancora più vicino all'Italia c'è l'Inghilterra, che non perde da 33 partite e oltre sette anni. L'ultima sconfitta degli inglesi risale al 2009, quando persero 1-0 contro l'Ucraina. Nel frattempo gli inglesi hanno anche cambiato cinque commissari tecnici.