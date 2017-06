L'Uefa a Lione e Besiktas: "Altri disordini e siete fuori dalle Coppe"

L'Uefa avvisa Lione e Besiktas. Le due squadre, nel caso di ripetersi di nuovi disordini tra tifosi, verranno escluse dalle prossime competizioni europee alle quali si qualificheranno per la prossima stagione. La gara d'andata in Francia era iniziata con ben 45 minuti di ritardo perché i suppoter turchi avevano lanciato petardi contro i fan avversari che si erano riversati in campo per sfuggire all'attacco. Inoltre sugli spalti si erano verificati violenti scontri tra le opposte fazioni.



Ora la Uefa ha escluso le due squadre dall'Europa ma con due anni di condizionale: i club saranno seguiti con grande attenzione dal massimo organismo calcistico continentale e saranno ritenuti responsabili in maniera diretta del comportamento dei propri sostenitori.