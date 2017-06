L'Olanda si ispira a Van Gogh? La Federazione nega con ironia

A un anno e mezzo circa dall'inizio dei Mondiali 2018, si iniziano a vedere le maglie che le varie nazionali indosseranno nella competizione che si terrà in Russia. Su Twitter è circolata anche quella che sarebbe dovuta essere la casacca olandese per cercare di agguantare quel trofeo sfuggito tre volte in finale (1974, 1978, 2010), un'ipotesi che però ha mandato su tutte le furie i tifosi oranje.



La maglia mostrata infatti, era ispirata al grande pittore olandese del diciannovesimo secolo Vincent Van Gogh e, al di là di una valutazione puramente artistica, non seguiva decisamente i canoni calcistici. Dopo qualche ora è arrivata l'ironica smentita della Federazione olandese: "Non sarà così, noi abbiamo le orecchie a posto" (giocando sul fatto che Van Gogh a 35 anni si era tagliato metà orecchio sinistro). La creazione era solo opera di un buontempone con la passione per photoshop.