L'ItalMilan con 10 rossoneri nelle nazionali azzurre: è record

Una squadra di soli italiani. Era il sogno di Berlusconi per il suo Milan prima che iniziasse la lunga trattativa per la cessione del club a Sino Europe Sports. Ora che l'affare non è ancora concluso, curosamente un dato indica che l'ItalMilan in parte è già realtà. Sono infatti 10 i giocatori del club di via Aldo Rossi convocati nelle nazionali azzurre. Nessuno ne ha così tanti come riporta la Gazzetta dello Sport.



Partiamo dall'Italia di Ventura. Sono tre i rossoneri chiamati per le sfida contro l'Albania e l'amichevole con l'Olanda. Si tratta di Donnarumma (che potrebbe trovare spazio nell'amichevole con gli Orange), Romagnoli e De Sciglio. Scendendo di un gradino troviamo Calabria e Locatelli con l'Under 21. Quattro gli aggregati all'Under 19: Alessandro Plizzari (promettente portiere classe 2000), Andres Llamas, Matteo Gabbia e Patrick Cutrone. Infine nell'Under 17 c'è Raoul Bellanova.



Il progetto linea verde sembra dunque dare i suoi frutti. Il Diavolo in questa speciale classifica occupa, come detto, il primo posto. Sul podio la Juve con 9 giocatori e l'Inter con 8. Al quarto posto la Roma con 5 elementi. Il Milan sta ponendo le basi per la squadra del futuro, senza dimenticare i convocati dalle altre nazionali (Bacca e Zapata nella Colombia, Gustavo Gomez nel Paraguay, Deulofeu nella Spagna, Kucka nella Slovacchia e Hinda nel Giappone). Milanello conferma pertanto di essere ancora, a dispetto del rendimeneto negativo degli ultimi anni, un serbatoio importante.