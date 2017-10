L'Italia a Milano per i playoff: al 90% si giocherà a San Siro

Al 90% l'Italia di Ventura giocherà a Milano i playoff Mondiali (tra il 9 e il 14 novembre). Questo quanto filtra dalla Federazione: San Siro sarebbe lo stadio prescelto, restano da da risolvere soltanto alcune questioni legate alla logistica. Sullo sfondo, molto distante, resta Palermo.



Contro chi scenderanno in campo gli azzurri? La vittoria sul campo dell'Ucraina ha spinto la Croazia tra le teste di serie e quindi Modric e compagni non potranno affrontare la nostra Nazionale.



In prima fascia oltre a Italia e Croazia anche una tra Portogallo e Svizzera (decisiva la sfida di questa sera) e Danimarca, che retrocederebbe soltanto in caso di clamoroso scivolone della Francia contro la Bielorussia. Le non teste di serie, e quindi possiibli rivali della squadra di Ventura sono Grecia (davvero difficile pensare a un flop contro Gibilterra), Irlanda del Nord, Irlanda e Svezia. Il sorteggio si terrà a Nyon il 17 ottobre.