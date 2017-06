L'Inghilterra ai piedi di Ranocchia: "Acquisto super, un pilastro"

Dopo il gol vittoria segnato contro il West Ham che ha ridato speranze di salvezza all'Hull City, la stampa inglese celebra Andrea Ranocchia come l’acquisto più azzeccato del mercato di gennaio da parte del club inglese, che nella sessione invernale ha regalato al tecnico Marco Silva ben sette acquisti.

Il giocatore ex Inter e ancora di proprietà dei nerazzurri aveva confessato di non essersi ancora abituato al clima dell’Inghilterra, ma “il sorriso raggiante mostrato dopo il gol racconta una storia diversa. Dall’Inter è stato quasi cacciato, era stato anche il capitano, ma l’Hull City è stato il beneficiario riconoscente del suo arrivo. Il 29enne italiano è stato il più influente degli acquisti fatti a gennaio e ha segnato tre gol essendo titolare in sette partite, otto in totale, diventando il pilastro di una difesa che sta migliorando“, si legge in un articolo su hulldailymail.co.uk.

L'azzurro non ha conquistato però solo la critica, anche il suo allenatore è entusiasta del rendimento di Ranocchia: "E' un professionista esemplare - ha detto Silva - Viene sempre al lavoro col sorriso stampato in faccia e cerca di migliorarsi ogni giorno. Non ho dubbi su di lui, ha tanta esperienza, non ha vissuto un buon periodo all'Inter, ma è qui per giocare e guadagnare fiducia. Al momento è un giocatore dei nerazzurri - ha aggiunto il tecnico - poi vedremo cosa sarà possibile fare a fine stagione".