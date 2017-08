L'idea di Mata: "Doniamo l'1% del nostro stipendio in beneficenza"

Proprio nei giorni in cui Neymar passa al Paris Saint Germain per oltre 200 milioni di euro riaccendendo il dibattito sulle cifre che girano nel calcio, Juan Mata dimostra che la categoria dei calciatori non ha disinteresse verso la società. Lo spagnolo del Manchester United ha spiegato come intende supportare Common Goal, iniziativa benefica gestita dalla ONG StreetFootballWorld: "Donerò l'1% del mio stipendio a questo progetto sociale e chiedo che tutti i protagonisti del calcio facciano come me".



Il pensiero di Mata al The Guardian: "Il calcio richiede anche responsabilità sociali: fare questo da solo è difficile ma se si riescono a coinvolgere altre persone può essere un atto sociale importante. Voglio che diventi la normalità". E ancora: "In questo sport circolano tanti soldi e non critico questa cosa: significa che rende altrettanto. Però noi calciatori, come allenatori, presidenti e società, abbiamo responsabilità che possono influire sulla vita delle persone".