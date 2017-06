L'ex Juventus Pericard rivela: "Ai tempi dello Stoke City ho pensato al suicidio"

“Ho pensato al suicidio. Ma sono stato fortunato, perchè non l’ho fatto. Ero molto criticato perchè non riuscivo ad esprimermi al meglio. Non volevo più giocare. Mi disgustava anche il solo pensiero di allenarmi. Dopo un allenamento mi chiusi in una stanza e pensai che quello che facevo non serviva a niente”. Una rivelazione in piena regola quella di Vincent Pericard al Sun. L'ex attaccante francese di origine camerunense, che ha militato con poca fortuna nella Juventus tra il 2000 e il 2002, ha raccontato il suo periodo di depressione ai tempi dello Stoke City.



Un periodo buio per fortuna superato: "Stavo male ma trovai la forza di dire al mio tecnico che avevo bisogno di una pausa: ero in un circolo vizioso". Pericard ha smesso di giocare nel 2012 e attualmente aiuta tramite un'associazione i calciatori che soffrono di depressione.