L'Eldense perde 12-0 contro il Barcellona B, retrocede e forse si ritira

"Nessuno deve rovinarmi la carriera, vergogna! Non so come possano guardare la gente in faccia". Il primo sfogo su Twitter di Cheikh Saad ha fatto drizzare le antenne, il secondo (tramite una serie di interviste concesse ai media lunedì mattina) ha dato la conferma: il giocatore dell'Eldense stava parlando di una combine. "L'allenatore sapeva qualcosa, i giocatori anche. Mezz'ora prima della partita io ero titolare, poi sono finito in panchina: l'allenatore mi ha chiesto di entrare e io gli ho detto di no e ho detto agli altri di fare lo stesso se non volevano che ci fosse una macchia sul loro nome. I giocatori coinvolti sono quattro, io so chi sono, ma non posso ancora dirlo".



Cheikh Saad è un giocatore dell'Eldense, ultima in classifica della Seconda Divisione spagnola: sabato ha perso 12-0 contro il Barcellona B subendo la sconfitta più pesante della storia del campionato, un risultato che ne ha sancito la retrocessione aritmetica a sei giornate dal termine e che ha scatenato il caos oltre a provocare le lacrime di qualche giocatore. Una parte della dirigenza ha deciso di ritirare la squadra dal campionato: "È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". A riempirlo, prima, erano stati - secondo quanto rivela il presidente David Aguilar - gli investitori italiani, rei di una cattiva gestione del club, fatta anche di ritardati pagamenti ai calciatori. Un rappresentante del gruppo italiano ha fatto sapere che giudica nulla la decisione di ritirare la squadra, così non si sa se nel prossimo weekend l'Eldense giocherà o meno. Difficilmente lo farà Saad: ora lui è il testimone chiave delle indagini che già sono partite.