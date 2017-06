L'Argentina si rialza con Messi, Tite fa sei su sei col Brasile

L'Argentina si aggrappa a Leo Messi e si rialza nel girone di qualificazione mondiale dopo la scoppola subìta dal Brasile: il fuoriclasse del Barcellona segna l'1-0 e serve due assist per Pratto e Di Maria che fissano il 3-0 sulla Colombia. Solo undici minuti di partita per Gonzalo Higuain, entrato al79' al posto dell'attaccante dell'Atletico Mineiro: all'ingresso in campo, fischi per il Pipita. A fine partita, Messi e compagni hanno annunciato il silenzio stampa per le troppe critiche ricevute dai media locali.



L'Albiceleste sorpassa in classifica proprio la Colombia e risale al quinto posto del gruppo sudamericano, guidato ancora dal Brasile che non sbaglia in Perù. Tite raggiunge le sei vittorie su sei da quando è subentrato a Dunga sulla panchina verdeoro, questa volta a farne le spese è il Perù battuto in casa dalle reti di Gabriel Jesus e Augusto.



Il Brasile sale a 27 punti e rimane a +4 dall'Uruguay battuto dal Cile di super Sanchez (ora a un solo gol dall'ex Lazio Salas, miglior marcatore in nazionale): all'Estadio Nacional finisce 3-1 con la doppietta dell'attaccante dell'Arsenal e la rete di Vargas (ex Napoli), non serve a niente il gol di Cavani, che pure aveva portato in vantaggio la squadra di Tabarez. Nel finale un rigore sbagliato da Suarez.